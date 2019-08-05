МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.48 мск индекс Dow Jones опускался на 3,27% — до 25618,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,76%, до 7703,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 3,2%, до 2838,13 пункта.

В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. На данный момент средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 за доллар, тогда как в минувшую пятницу курс составлял 6,8996. Инвесторы опасаются, что такие меры со стороны КНР могут обострить напряженность в торговом конфликте.