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МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.08 мск индекс Dow Jones опускался на 3,5% — до 25558,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,25%, до 7664,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,71%, до 2822,6 пункта.

В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. На данный момент средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 за доллар, тогда как в минувшую пятницу курс составлял 6,8996. Инвесторы опасаются, что такие меры со стороны КНР могут обострить напряженность в торговом конфликте.

В ответ на снижение курса юаня к доллару президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом. При этом глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности. Он подчеркнул, что Китай, являясь ответственным государством, будет уважать свои обещания относительно валютного курса, данные во время саммита G20.

"Я думаю, есть вероятность, что президент Трамп может попытаться обострить ситуацию с точки зрения реакции в случае, если он считает шаг искусственного ослабления валюты со стороны Китая преднамеренным", — заявил агентству Рейтер стратег NatWest Markets Брайан Дайнгерфилд (Brian Daingerfield).

Трамп 1 августа сообщил в своем микроблоге Twitter о намерении ввести пошлины в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что в таком случае китайская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры.