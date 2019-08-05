МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро вечером усилил снижение на фоне провала рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель, отмечают трейдеры.

Ухудшение конъюнктуры мировых рынков из-за роста внешнеторговых рисков поддержало давление на рисковые активы и рубль в том числе, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.05 мск повышался на 31 копейку, до 65,58 рубля, курс евро — на 99 копеек, до 73,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар и евро обновили локальные максимумы около 65,60 рубля (с 3 мая) и 73,49 рубля (с 7 июня), соответственно.

РУБЛЬ СНИЖАЕТСЯ НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Рубль вечером опускался против доллара и евро, продолжая отыгрывать резкое ухудшение внешней конъюнктуры.

Рынок нефти сегодня ощутимо снижался и вечером ушел ниже круглой отметки 60 долларов за баррель сорта Brent на фоне обеспокоенности инвесторов за рост спроса на энергоресурсы после заявлений президента США о введении дополнительных импортных пошлин на китайские товары. Дополнительный фактором давления на мировые рынки стало обновление американской валютой более чем 10-летнего максимума против китайской – выше 7 юаней за доллар.

Западные фондовые рынки в понедельник упали на 3-5% на фоне обострения торговых рисков и общего снижения аппетита инвесторов к рисковым активам.

Санкционные риски также сохранили свое влияние на курсовую динамику рубля.

"Ограничения в отношении России по "делу Скрипалей" вступят в силу 26 августа, после официального уведомления конгресса США. Санкции включают запрет для американских банков на операции с первичным не рублевым долгом РФ и на предоставление займов в валюте, отличной от рубля. Также запрещается любая финансовая и техническая помощь России со стороны международных финансовых институтов (например, Всемирного банка и Международного валютного фонда). Таким образом, санкции затруднят выпуск суверенных еврооблигаций в долларах", — отметил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,5-1,3%. Рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Минфин РФ сообщил об увеличении покупки долларов с 10 до 11,2 миллиарда рублей ежедневно, нефтяные котировки также под давлением из-за эскалации торговой войны, рассуждает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"В таких условиях можно ждать снижения рубля или, в лучшем случае, переход к консолидации курса в диапазоне 64,5-65,5 рубля ха доллар с риском последующего ослабления российской валюты", — оценил он.

В ближайшие дни российский валютный рынок будет реагировать на развитие ситуации с внешнеторговым противостоянием и его влияние на мировые площадки, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Если текущая ситуация на мировых рынках не претерпит существенного изменения, вероятно, в ближайшие сессии курс доллара останется в диапазоне 64,85-65,5 рубля", — оценил он.