МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на 2,9-3,47% на фоне обострения торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По предварительным данным, индекс Dow Jones опустился на 2,89% — до 25718,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,47%, до 7726,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,98%, до 2844,75 пункта.

Акции Apple в понедельник рухнули на 5,23%, Visa – на 4,82%, IBM – на 4,43%, United Technologies – на 3,88%.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10% импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов. В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.

Позднее Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, что усилило торговую напряженность между странами.

Кроме того, в понедельник, 5 августа, по данным СМИ, правительство Китая распорядилось приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США.

Как заявил агентству MarketWatch главный рыночный стратег-аналитик National Securities в Нью-Йорке Арт Хоган (Art Hogan), до прошлой недели инвесторы были уверены, что стороны, несмотря на сохраняющуюся напряженность, продолжают переговоры и не готовы к эскалации конфликта, однако ситуация изменилась после заявления Трампа о тарифах. "Эскалация торгового конфликта между США и Китаем ставит нас в позицию, в которой подсчитать побочный ущерб почти невозможно", — отметил он.

Не порадовала инвесторов и опубликованная в понедельник внутренняя статистика. Так, американский институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 53,7% с уровня июня в 55,1%. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали роста индикатора до 55,5%.