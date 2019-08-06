ПЕКИН, 6 авг /ПРАЙМ/. Если США продолжат обострять торговый конфликт, не исключено, что правительство Китая может позволить дальнейшее обесценивание юаня, чтобы помочь экспортным компания справиться с давлением от повышения пошлин, считает научный сотрудник Института мировой экономики и политики Академии общественных наук КНР, ведущий экономист Pingan Securities Чжан Мин.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО. Ранее глава Народного банка Китая И Ган заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности.

"Если американская сторона продолжит обострение торгового конфликта, то не исключено, что правительство Китая допустит обесценивание курса юаня вслед за давлением рынка, чтобы помочь экспортным предприятия хеджировать возможное давление от повышенных пошлин", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его мнению, основной причиной падения юаня стало решение Трампа ввести с 1 сентября новые пошлины на китайский экспорт объемом в 300 миллиардов долларов.

"Это отчетливо пошло наперекор с ожиданиями рынка, а правительство Китая стало еще более пессимистичным относительно перспектив китайско-американских переговоров", — считает экономист.

Чжан Мин при этом полагает, что дальнейшего резкого обесценивания китайской валюты не произойдет.

"В конце июля ФРС США начала понижение процентной ставки, индекс доллара сильно упал. Этот второй фактор, который способствует стабильному курсу юаня", — пояснил он.

Эксперт также считает, что на данный момент нет риска конкурентной девальвации юаня, потому что в настоящее время амплитуда его падения ограничена влиянием торговли, но при этом допустил, что в дальнейшем это может произойти с другими валютами.

"Если торговая война и изменение валютного курса юаня повлияют на экономическое развитие других стран или же ухудшат состояние внешней торговли, то другие страны, вполне вероятно, могут посредством добровольного обесценивания валюты сместить противоречия, и в конечном итоге возникнет ситуацию с конкурентным обесцениванием валют. Такие случаи в истории возникали неоднократно", — заключил экономист.