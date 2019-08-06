МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник продолжают значительно снижаться третью торговую сессию подряд из-за очередного витка эскалации торгового конфликта между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,43% — до 2752,89 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,03%, до 1471,32 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,71%, до 25966,59 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,62% — до 20591,65 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,22%, до 1939,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,07%, до 6502,7 пункта.

США во вторник включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Министерство коммерции КНР в свою очередь официально заявило, что китайские компании уже приостановили закупки американской сельхозпродукции из-за нарушения со стороны США достигнутых ранее договоренностей.

"Присвоение Китаю статуса валютного манипулятора дает США законную причину предпринять еще больше мер", — сказал агентству Рейтер старший инвестиционный аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).

По мнению эксперта, рынки сейчас оценивают вероятность того, что США могут ввести не только дополнительные пошлины в размере 10% на китайский импорт, но и повысить этот показатель до 25%. "Вероятно, это будет затяжная торговая война без быстрого разрешения", — добавил эксперт.