МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Акции российского алюминиевого гиганта "Русал" на Гонконгской фондовой бирже снижаются в цене более чем на 10% после публикации финансовой отчетности за первое полугодие, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.21 мск ценные бумаги дешевели на 10,2% — до 3,08 гонконгского доллара.

В пятницу "Русал" сообщил о падении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2019 года в 1,7 раза в годовом выражении — до 558 миллионов долларов. Кроме того, "Русал" понизил прогноз по росту мирового спроса на алюминий в 2019 году до 2% с 3%, ожидавшихся ранее.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3% — до 3,753 миллиона тонн.