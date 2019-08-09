МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в пятницу на фоне роста неопределенности в торговых отношениях с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.08 мск индекс Dow Jones снижался на 0,26% — до 26309,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 7979,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 2921,8 пункта.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. В четверг СМИ сообщили, что США намерены в ближайшее время опубликовать список компаний, попадающих под новые пошлины. При этом американские компании предпринимали попытки убедить администрацию президента США не вводить ограничения.

Давление на котировки также оказывает тот факт, что Вашингтон откладывает выдачу лицензий американским компаниям для работы с китайской Huawei.

Трамп, выступая в Белом доме в пятницу, заявил, что США продолжают переговоры с Китаем, но на данный момент нет готовности заключать торговую сделку.

"Пока мы не получим какие-то конкретные ответы на то, что администрация (американского президента Дональда Трампа) собирается делать с Китаем, это будет давить на рынок", — отметил управляющий директор New Vines Capital LLC Андре Бахос (Andre Bakhos).

Давление на биржи также оказывает падение цен на акции Uber Technologies Inc. Бумаги компании дешевеют на 8,5%. Ранее в пятницу компания сообщила о росте чистого убытка компании. Согласно релизу, показатель составил 6,248 миллиарда долларов против прибыли в 2,87 миллиарда долларов годом ранее.