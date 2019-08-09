МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам снижается в пятницу на заявлениях президента США Дональда Трампа о неготовности заключать торговую сделку с КНР, при этом курс фунта снижается на плохой статистике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс фунта стерлингов снижался до 1,2078 доллара за фунт с уровня прошлого закрытия в 1,2131 доллара. Курс евро к доллару рос до 1,1201 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1178 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,62 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 97,53 пункта.

Давление на курс доллара оказывает эскалация торгового конфликта США и КНР. В рамках выступления в Белом доме Трамп заявил, что США продолжают переговоры с Китаем, но на данный момент нет готовности заключать торговую сделку.

Кроме того, американский президент снова призвал ФРС ослабить монетарную политику. По мнению Трампа, сильный курс доллара наносит ущерб американским производителям.

Курс фунта достиг двухлетнего минимума после публикации статданных по ВВП Великобритании. Согласно данным, ВВП Великобритании во втором квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном — снизился на 0,2%. При этом аналитики ждали роста показателя в годовом выражении на 1,4%, а также сохранения квартального показателя на уровне в 0,5%.

"В целом это явно неутешительный набор цифр, которые значительно увеличили вероятность промышленного спада", — сообщил агентству Рейтер старший экономист Schroders Азад Зангана (Azad Zangana).