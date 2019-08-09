МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, кроме бумаг "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,39% — до 6,18 доллара, "Новатэка" — на 3,06%, до 196,6 доллара, "Лукойла" — на 0,5%, до 80,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,1%, до 7 долларов, "Газпром нефти" — на 0,46%, до 32,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 2,11%, до 22,7 доллара, "Северстали" — на 2,44%, до 14,8 долларов, НЛМК — на 2,33%, до 21,78 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,49% — до 1,22 доллара, Сбербанка — на 2,11%, до 13,7 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 0,31%, достигнув 19,12 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшились на 1,51%, до 13,04 доллара, "Ленты" — осталась на уровне предыдущего закрытия в 3,29 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 1,72% — до 3,65 доллара.