МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут в среднем на 2-3% на фоне снижения запасов в Саудовской Аравии и Европе, а также ожидания сокращения добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.05 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,3% — до 58,7 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 3,79%, до 54,53 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать появившиеся в четверг сообщения в СМИ о том, что Саудовская Аравия планирует добычу нефти в сентябре ниже уровня августа, при этом королевство намерено сохранить экспорт этого сырья ниже отметки в 7 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные от Euroilstock, которые показали, что запасы в 16 европейских странах в июле снизились по сравнению с июнем, сообщает агентство Рейтер.

При этом участники торгов ожидают сокращения добычи нефти ОПЕК. Заседание комитета ОПЕК+ состоится 12 сентября в Абу-Даби. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в своем Twitter сообщил, что в рамках заседания будет рассмотрена ситуация на нефтяном рынке. Он также отметил, что фундаментальные факторы на рынке нефти, в том числе спрос, находятся в хорошем состоянии, а избыток запасов снижается.

"В то время как Саудовская Аравия ограничивает производство, смягчение доллара и рост аппетита к риску способствует росту цен на нефть сегодня, но мы не рассматриваем это как начало устойчивого роста", — приводит агентство комментарий президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша (Jim Ritterbusch).

Инвесторы также отыгрывают статистику по динамике буровых установок в США. Как сообщила в пятницу нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 9 августа, число нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 6 штук — до 764 единиц. Данные о снижении числа установок могут свидетельствовать о некотором замедлении буровой активности, что поддерживает рост нефтяных цен.