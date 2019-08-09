МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро вечером ощутимо снижался на фоне внешних и внутренних сигналов.

Коррекционное повышение рынка нефти сдерживает снижение рубля, хотя перед выходными многие инвесторы предпочитают понизить долю рублевых активов и рубля в своих портфелях, что давит на курс валюты РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.06 мск повышался на 39 копеек до 65,44 рубля, курс евро — на 60 копеек до 73,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ВНИЗ НА РЯДЕ ФАКТОРОВ

Рубль вечером снижался против доллара и евро, отыгрывая ослабление спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Западноевропейские и американские фондовые индексы потеряли сегодня 0,4-1,4% на фоне роста неопределенности в торговых отношениях США с Китаем.

Негативом для рубля стали данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), зафиксировавшие совокупные чистые оттоки из фондов акций и облигаций, ориентированных на Россию, за неделю по 7 августа на уровне 449 миллионов долларов. Вывод средств из этих инструментов зачастую сопровождается покупкой валюты за рубли, что давит на его курс.

Внутренняя макроэкономическая статистика также надавила на рубль. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-июле снизилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 96 миллиардов долларов. Кроме того, чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2019 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 миллиардов долларов.

Впрочем, рынок нефти повышается вечером более чем на 2% в район 59 долларов за баррель сорта Brent, что поддерживает курс российской валюты. Восстановление нефтяных котировок после обвала в начале августа продолжается. Поддержу оказывают оценки Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым Россия в июле увеличила уровень перевыполнения сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ до 16% с 14% в июне.

Тем не менее, доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,6-0,8%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На предстоящей неделе в центре внимания финансовых рынков будут данные по динамике цен в США, блок макроэкономической статистики из Китая, а также новости, связанные с торговыми взаимоотношениями Китая и США, считает эксперт "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Рубль при этом, на мой взгляд, продолжит торговаться вблизи текущих значений: 65-66 рубля за доллар и 73-74,5 рубля за евро", — оценил он.

Следующая неделя пройдёт под пристальным вниманием за состоянием международного экономического фона, инвесторы будут чутко реагировать на риторику США и КНР, состояние нефтяного рынка, а оно обещает быть интересным и негативным для рубля, считает Андрей Люшин из Локо Банка.

"Сильного давления всё же не ожидаем. Доллар продолжит торговаться в диапазоне 64-66 рубля и евро в коридоре 72-74 рубля", — оценил он.