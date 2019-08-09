МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне беспокойства инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем, подкрепленных заявлениями президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,34% — до 26287,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1%, до 7959,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,66%, до 2918,65 пункта.

Трамп в пятницу заявил журналистам, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле, отметив при этом, что диалог продолжается.

Трамп 1 августа сообщил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк (ЦБ) Китая с 5 августа начал опускать курс юаня к доллару до минимальных уровней. Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой.

"У людей не должно быть иллюзий: волатильность на рынках, очевидно, сохранится, пока прибыли не улучшатся, и значительно", — приводит агентство MarketWatch слова управляющего директора по исследованиям мировых рынков FTSE Russell Алека Янга (Alec Young).