МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Проблемы наблюдаются в работе американского поисковика Google, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных интернет-ресурсах.

"В работе Google наблюдаются проблемы с 17.30 (воскресенья) по времени EDT (00.30 понедельника мск)", — говорится в сообщении.

Больше всего жалоб поступает от жителей США, России, Нидерландов и Латинской Америки. Отмечается, что 82% пользователей столкнулись с проблемами при выполнении поиска, 17% — при авторизации.