МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс иены растет по отношению к доллару в понедельник утром на фоне опасений за перспективы торгового конфликта между США и Китаем, что поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс доллара к иене опускался до 105,42 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,66 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1208 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1198 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 97,48 пункта.

Ключевым фактором поддержки спроса на более надежную японскую иену в паре с долларом остается торговая война между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп сказал в пятницу о том, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле, отметив при этом, что диалог продолжается.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на то, что американский банк Goldman Sachs понизил прогноз по росту американской экономики, отметив увеличение рисков рецессии. Так, банк снизил прогноз роста ВВП США на четвертый квартал на 0,2 процентного пункта — до 1,8% и прогнозирует, что компании могут снизить расходы и инвестиции в условиях неопределенности. Кроме того, Goldman Sachs полагает, что торговая договоренность между США и КНР маловероятна до президентских выборов в США в 2020 году. "В целом мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на экономический рост", — цитирует агентство Рейтер экономистов банка.

На текущей неделе мировые инвесторы ждут публикации статистики по розничным продажам и промышленному производству в Китае за июль, чтобы оценить влияние торговой войны на китайскую экономику. По прогнозам аналитиков, рост промпроизводства страны в отчетном месяце составил 5,8% в годовом выражении против роста на 6,3% месяцем ранее, а рост объема розничных продаж замедлился до 8,6% с 9,8% месяцем ранее.