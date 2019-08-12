МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в понедельник после ощутимого роста на предыдущей неделе, при этом оставаясь в районе психологически важной отметки в 1500 долларов за унцию на фоне сохранения торговой неопределенности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,85 доллара, или на 0,06% — до 1507,45 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,26% — до 16,892 доллара за унцию.

В понедельник на рынке золота отмечается небольшая коррекция после того, как за предыдущую неделю стоимость драгметалла выросла на 3,5%, что стало самым значительным недельным ростом с июня, когда за одну неделю она подпрыгнула на 4,14%.

В то же время неопределенность в торговых отношениях США и КНР остается фактором поддержки спроса на более надежное золота. Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу о том, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле, отметив при этом, что диалог продолжается.

"Одним из рисков для роста стоимости золота было достижение договоренности на торговых переговорах между США и Китаем, а пятничный комментарий Трампа явно снижает вероятность разрешения конфликта в ближайшее время", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика банка ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).