МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне опасений за замедление роста мировой экономики и перспективы торговой войны между США и КНР, которые оказывают давление на спрос на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,44% — до 58,27 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,48%, до 54,24 доллара за баррель.

Рынок в понедельник отыгрывает пятничный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году и 2020 году на 100 тысяч и 50 тысяч баррелей в сутки — до 1,1 миллиона баррелей и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

"Цены на нефть снижаются в начале недели из-за понижения прогнозов по спросу на нефть, опубликованных на прошлой неделе, и пессимизма в отношении перспектив торговой договоренности между США и Китаем", — сказал агентству Рейтер старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарза (Alfonso Esparza).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа о том, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле. При этом американский лидер отметил, что диалог продолжается. Рынки опасаются негативного влияния продолжительного торгового конфликта между США и КНР на мировую экономику и спрос на нефть.