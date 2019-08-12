МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Китая растут в понедельник в рамках коррекции после пятничного снижения, остальные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,63% — до 2792,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 1489,08 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,09% — до 25911,83 пункта. Южнокорейский KOSPI — рос на 0,33%, до 1944,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся в минусе на 0,18%, до 6572,9 пунктов. Торги на бирже Японии не проводятся в связи с национальным праздником, по итогам пятницы японский Nikkei 225 поднялся на 0,44% — до 20684,82 пункта.

В понедельник на биржах КНР отмечается восстановление после пятничного снижения, которое произошло на фоне внутренней статистики. Инвесторы с пессимизмом восприняли официальные статданные, согласно которым цены производителей в стране снизились на 0,3% в годовом выражении, хотя аналитики ждали, что показатель не изменится.

Между тем давление на настроения инвесторов продолжают оказывать опасения, связанные с торговой войной между США и КНР. Так, президент США Дональд Трамп сказал в пятницу о том, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле, отметив при этом, что диалог продолжается.

"Неопределенность в отношении того, как будет разрешен торговый конфликт между США и Китаем, способствует волатильности рынка", — сказал агентству Рейтер старший экономист CommSec Райан Фелсман (Ryan Felsman).