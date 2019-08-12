МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром незначительно колеблется к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 2 копейки — до 65,30 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 73,11 рубля, следует из данных Московской биржи. На старте торгов доллар и евро незначительно снижались к рублю.

Стоимость нефти утром снижается на 0,3% — до 58,36 доллара за баррель сорта Brent.