МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы преимущественно снижаются в понедельник на сохранении неопределенности торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,24% — до 7236,24 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 5317,01 пункта, немецкий DAX рос на 0,11%, до 11706,64 пункта.

Биржи Европы демонстрируют отрицательную динамику на эскалации торгового конфликта США и КНР. Американский президент Дональд Трамп сообщил о неготовности заключить торговую сделку с Китаем, что усилило напряжение на рынках. Американский банк Goldman Sachs отметил, что торговая сделка между странами вряд ли состоится раньше президентских выборов в 2020 году.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на статданных. Трейдеры ожидают данные по инфляции в Германии, которая по окончательной оценке в июле осталась на уровне прошлого месяца в 1,7% в годовом выражении. Кроме того, ожидается сохранение показателя по безработице в Великобритании в апреле-июне на уровне в 3,8%.