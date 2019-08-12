МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс иены растет в понедельник по отношению к доллару, достигая максимальных отметок с марта 2018 года на фоне опасений за перспективы мировой экономики в свете неразрешенного торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.49 мск курс доллара к иене опускался до 105,2 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,66 иены. Ранее в ходе торгов доллар опускался к иене до 105,15 иены за доллар, что является минимумом с марта 2018 года.

Курс евро к доллару снижался до 1,1178 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1198 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 97,62 пункта.

Уверенный подъем курса более надежной японской валюты в паре с долларом обусловлен усилением опасений за мировую экономику. Инвесторы отыгрывают риск резкого замедления роста мировой экономики на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Американский банк Goldman Sachs в минувшие выходные снизил прогноз по росту экономики США, предупредив, что не ждет заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином до президентских выборов в США в 2020 году. Кроме того, банк считает, что риски рецессии американской экономики возрастают.

"Увеличилась нестабильность индикаторов риска и мировых рынков. Курс иены отражает существующие опасения. Более надежные активы, такие как иена и швейцарский франк, остаются в плюсе", — сказала агентству Рейтер валютный стратег Commerzbank Эстер Райхельт (Esther Reichelt).