МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Большинство аналитиков инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе снижения рынка акций РФ и курса рубля к доллару и евро на фоне подешевевшей нефти и сохраняющейся напряженности в торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 1% — до 2652,5 пункта и на 1,4% — до 1271,3 пункта соответственно.

Цена на нефть марки Brent снизится на 1,5 доллара — до 57 долларов за баррель. Курс евро на форексе останется немного ниже 1,12 доллара. Курс доллара снизится на 35 копеек — до 65,6 рубля, евро — на 50 копеек, до 73,5 рубля, ожидают аналитики.

ТРЕВОЖНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Большинство экспертов ожидают достаточно сложной недели для мировых фондовых рынков. Настроения инвесторов будут минорными из-за торговых войн и политических рисков в ведущих странах мира, говорит, в частности, Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Напряжение на мировых рынках снизилось, но перемирие в торговой войне США и Китая кажется временным, отмечает Георгий Ващенко из "Фридом финанс". "Шансов на успех в переговорах в сентябре мало. Вероятный сценарий предполагает дальнейший рост золота и новую волну коррекционного снижения фондовых рынков", — сказал он.

В фокусе внимания инвесторов продолжает оставаться торговое противостояние США и Китая, отмечает и Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Новости по этой теме заставляют инвесторов пересматривать свое отношение к высокорисковым активам, что сказывается на их динамике.

В середине недели наступает очередная реперная точка: истекает 90-дневная лицензия на работу американских компаний с Huawei, напоминает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Порядка 50 запросов на продление специальных "бессрочных" лицензий ожидают своего одобрения, и не факт, что получат его в ближайшее время. Очередное обострение темы Huawei может стать новым триггером распродаж", — считает он.

Котировки золота могут подрасти в район 1510 долларов, а цене нефти при этом будет сложно прокладывать путь к 60 долларам, хотя ожидаются новые словесные интервенции, нацеленные на стабилизацию цен, в частности, от Саудовской Аравии, говорит Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

Вместе с тем Гельды Союнов из Альфа-банка предполагает, что цена Brent может восстановиться до 60 долларов за баррель, что окажет поддержку российскому рынку акций. "По нашим прогнозам, цена может восстановиться до 60 долларов за баррель сорта Brent, так как в США может продолжиться сокращение запасов сырья", — сказал он. Недельная статистика по запасам нефти в США традиционно будет опубликована в среду.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На валютном рынке большинство аналитиков на этой неделе ожидают умеренного снижения курса рубля.

"Российский рубль будет достаточно остро реагировать на колебания цен на нефть, однако в целом за неделю его ослабление будет небольшим – в пределах 50-70 копеек", — говорит, в частности, Манько. Он предполагает, что нефть продолжит дешеветь, однако во второй половине недели возможна коррекция вверх. При этом сильного отскока ожидать не стоит.

В случае ухудшения ситуации на рынках рубль будет склонен к ослаблению, считает и Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Однако сильного снижения не ждем, поскольку рубль защищен своей высокой доходностью на фоне падения доходности облигаций развитых и развивающихся рынков. С другой стороны, при спокойной ситуации можно ожидать торговли в диапазоне 64,75-65,75 рубля за доллар", — прогнозирует аналитик.

Со своей стороны Ващенко полагает, что российскую валюту в августе не ожидает ничего хорошего, если курс доллара закрепится выше 65,50 рубля.

"Пока США и Китай ведут валютные войны и словесные интервенции, рубль слабеет на фоне падающей цены на нефть. Если стоимость барреля Brent опустится к 50 долларам, доллар может подскочить выше отметки 66 рублей, что станет сигналом к сокращению нерезидентами позиций в рублевых ОФЗ", — сказал он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Взлет котировок золота на мировом рынке до 1500 долларов за унцию стал существенным стимулом интереса инвесторов к акциям золотодобывающих компаний и способствовал их росту, отметил Зварич.

"На неделе ожидаем попыток продолжения роста цены акций "Полюса", что приведет к приближению их к целевой цене, которой, на наш взгляд, выступает отметка 7222 рубля. Также стоит отметить акции "Полиметалла". Из компаний, ориентированных на внутренний рынок, отметим "Детский мир" и МТС. Также возможны дальнейшие попытки закрепления котировок акций "Аэрофлота" выше 109 рублей", — говорит он.

Лидерами роста цены могут стать акции "Яндекса" и "Полюса", аутсайдерами – "Алросы", оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

Несколько лучше рынка могут выглядеть акции "Аэрофлота" и химических компаний, полагает Манько.