МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник снижаются на фоне сохранения у инвесторов опасений в отношении роста мировой экономики из-за продолжающейся торговой напряженности между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.25 мск фьючерс на индекс DJIA снижался на 0,52%, до 26132 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 7615,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 2904,38 пункта.

Участники торгов продолжают следить за развитием внешнеторговых отношений между США и Китаем, которые влияют на рост мировой экономики. Так, американский президент Дональд Трамп сказал в пятницу, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле, отметив при этом, что диалог продолжается.

Кроме того, исследовательский институт Германии в своем сообщении в понедельник отметил, что торговый конфликт оказывает негативное влияние на развитие мировой экономики. "Экономический климат ухудшился во всех регионах, эксперты ожидают гораздо более слабого роста мировой торговли в третьем квартале", — приводятся в релизе слова президента IFO Клеменса Фюста (Clemens Fuest).

Акции компаний Facebook, Amazon, Apple и Alphabet дешевели на предварительных торгах в среднем на 0,6%.