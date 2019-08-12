МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро днем ощутимо снижался на фоне негативной внешней конъюнктуры и политических рисков.

Сползание рынка нефти поддерживает эту тенденцию, хотя повышение суверенного рейтинга РФ агентством Fitch отчасти компенсирует негативные факторы, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.30 мск рос на 31 копейку, до 65,59 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 73,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль снижается, отыгрывая сохранение низкого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Западноевропейские индексы и американские фондовые фьючерсы теряют сегодня 0,3-0,6% на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях между США с Китаем. Американский президент Дональд Трамп сообщил о неготовности подписать торговое соглашение с Китаем, что усилило напряжение на рынках. Эксперты американского банка Goldman Sachs и вовсе полагают, что это вряд ли состоится раньше президентских выборов в США — в 2020 году.

Рынок нефти снижается в пределах 0,5%, в район 58,3 доллара за баррель сорта Brent, что добавляет давления на курс российской валюты. Рынки продолжают отыгрывать пятничный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году и 2020 году — на 100 тысяч и на 50 тысяч баррелей в сутки соответственно, до 1,1 миллиона баррелей и 1,3 миллиона баррелей в сутки.

В свете усилившихся опасений за спрос на нефть трейдеры ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 12 сентября в Абу-Даби, на котором будет рассмотрена ситуация на нефтяном рынке. Некоторые игроки ожидают сокращения добычи нефти ОПЕК на 1 миллион баррелей в сутки для стабилизации ситуации.

Негативный фон для валют развивающихся рынков поддерживают события в Аргентине, где в воскресенье прошли предварительные президентские выборы (праймериз), результаты которых обеспокоили инвесторов, рассуждает Юрий Попов из компании Sberbank Investment Research.

"Оппозиционный кандидат, который занимает более популистские позиции и, как считается, менее склонен к проведению реформ, со значительным отрывом опередил действующего президента. В августе прошлого года валютные кризисы в Турции и Аргентине произошли почти одновременно и были взаимосвязаны, что спровоцировало обвал валют развивающихся рынков", — напомнил он.

В итоге доллар и евро днем повышаются против рубля на 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около отметки 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль торгуется лучше аналогов, поскольку экспортеры, по-видимому, готовы наращивать предложение иностранной валюты на этих уровнях, а решение Fitch о повышении кредитного рейтинга России способствует более позитивному восприятию российских финансовых рынков, говорит Попов.

"Сегодня обменный курс удержится в боковом тренде, но из-за повышенной волатильности диапазон колебаний будет довольно широким — 65-65,60 рубля за доллар. При этом в течение недели мы ожидаем дальнейшей стабилизации глобальных рынков — значимых для инвесторов событий будет мало. Соответственно, имеет смысл продавать доллары при росте курса в район 65,40-65,60 рубля, поскольку ближе к концу недели доллар может подешеветь ниже 65 рублей", — оценил он.

Несмотря на некоторое сжатие профицита текущего счета РФ с начала года, ситуация на рынке валютной ликвидности остается стабильной и благоприятной для рубля, особенно в условиях сохраняющегося спроса на рынке государственного долга, полагает Евгений Кошелев из Росбанка.

"К концу года мы продолжаем ожидать постепенного сжатия баланса валютной ликвидности на фоне более высоких выплат по внешнему долгу, что дополнительно сопровождается давлением со стороны низкого уровня цен на нефть. Таким образом, стимулы для ослабления рубля в среднесрочном периоде сохраняются. Тем не менее, в краткосрочной перспективе мы ожидаем поддержку для рубля со стороны налоговых выплат в конце этой недели, а также на фоне улучшения новостного фона после повешения суверенного рейтинга РФ агентством Fitch с BBB- до BBB", — заключил он.