МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник умеренно растет на повышении рейтинга РФ агентством Fitch, считают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 16.06 мск рос на 0,31%, до 2688,09 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1290,73 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 33 копейки, до 65,61 рубля, курс евро – на 42 копейки, до 73,52 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался в цене на 0,02%, до 58,52 доллара за баррель. С утра стоимость нефти опускалась до отметки 57,88 доллара за баррель.

УМЕРЕННЫЙ РОСТ

В понедельник российский рынок акций открылся в "зеленой зоне", отыгрывая умеренно позитивные настроения на азиатских биржах, а также повышение агентством Fitch кредитного рейтинга России с "BBB-" до "BBB" с изменением прогноза на "стабильный", отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Позитивное влияние решения Fitch Ratings в том, что оно может расцениваться как предвестник для аналогичного решения другими ведущими агентствами. Если на горизонте 12 месяцев не произойдет всплеска инфляции и инфляционных ожиданий, темп роста ВВП составит не менее 1,5%, ключевая ставка будет снижена, то я не исключаю повышения рейтинга на одну ступень как минимум еще одним крупным рейтинговым агентством", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"При этом ценовая конъюнктура в нефти продолжает демонстрировать неуверенность, котировки Brent снижаются к отметке 58 долларов за баррель. На этом фоне наблюдается ослабление курса рубля в направлении отметки 65,6. Это оказывает некоторую поддержку акциям экспортеров. Еще один бенефициар снижения нефтяных цен – "Аэрофлот" (1,58%)", — говорит Бахтин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Золото продолжает пробивать себе путь к ценовым уровням вблизи 1510 долларов. Возросшие геополитические и макроэкономические риски вкупе с ожиданиями дальнейшего снижения ставок мировыми ЦБ увеличивают привлекательность вложений в золото. На фоне повышательного тренда в желтом металле сегодня продолжают рост котировки акций Polymetal (2,02%) и "Полюса" (0,88%), — замечает Бахтин.

Также в лидерах роста – бумаги "Лензолото" (префы растут на 0,45%, обыкновенные акции – на 1,96%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,74%), ОГК-2 (1,95%), депозитарные расписки X5 (1,46%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,41%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции растут на 1,27%, префы – на 1,16%), а также акции "Норникеля" (1,27%) и префы "Транснефти" (1,07%).

Акции "Русала" (-1,48%) оказались слабыми на фоне роста ожиданий рецессии в США, отмечает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

Также среди лидеров снижения – акции "Мосэнерго" (-2,17%), ТМК (-1,69%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,38%) и акции "Новатэка" (-1,32%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По оценкам Бахтина из "БКС Премьер", индекс Мосбиржи завершит торговый день в диапазоне 2670-2695 пунктов.

В России рынок пока торгуется в узком диапазоне, так как отчётность компаний за второй квартал была преимущественно сильной, отмечает Кочетков "Открытие Брокер". Кроме того, торговая война США и Китая создаёт дополнительные возможности для отечественных компаний на китайском рынке, добавляет он.