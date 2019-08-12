МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль) 2 3
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,2% -0,1%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ)(м/м) (июль) 0,5% 0,5%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 0,5% 0,5%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) 0,7% 0,7%
11:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь) 3,4% 3,7%
11:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль) 38 тыс 42 тыс
11:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь) 28 тыс 70 тыс
11:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июнь) 3,8% 3,8%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август) -1,1 -7
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август) -24,5 -30
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (август) -20,3 -21,7
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,1% 2,1%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% 0,3%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -3,4 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Интер РАО — СД (одобрение крупной сделки)

 

 

 

 

 

 

 RUB М. Видео — СД (согласие на сделку с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Сибири — СД (о благотворительности на 2019)

 

 

 

 