МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в заметном минусе, поскольку рынки обеспокоены продолжающимся торговым спором США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.48 мск индекс Dow Jones снижался на 0,79%, до 26080,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,87%, до 7889,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,79%, до 2895,67 пункта.

Новые заявления американской стороны вызвали обеспокоенность инвесторов по поводу торговых отношений США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу о том, что Вашингтон пока не готов заключить с Пекином торгового соглашения, отметив при этом, что диалог продолжается.

Помимо этого, банк Goldman Sachs в минувшие выходные снизил прогноз роста экономики США, предупредив, что не ждет заключения такого соглашения до президентских выборов в США в 2020 году. Кроме того, банк считает, что риски рецессии американской экономики возрастают.

"Затруднения остаются значительными, поскольку в краткосрочной перспективе сделка между США и Китаем маловероятна", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Oanda Альфонсо Эспарсы (Alfonso Esparza).

Позднее в ходе торгов рынки ожидают публикации данных о состоянии бюджета США в июле. Аналитики прогнозируют, что дефицит бюджета страны в отчетном месяце вырос до 120 миллиардов долларов против дефицита в 8 миллиардов месяцем ранее.