МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник, уходя всё выше от психологически важной отметки в 1,5 тысячи долларов за унцию — на фоне продолжающейся внешнеторговой неопределенности инвесторы уходят от рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 6,45 доллара, или на 0,43%, до 1514,85 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивается на 0,01%, до 16,933 доллара за унцию.

За предыдущую неделю стоимость драгметалла выросла на 3,5%, что стало самым значительным недельным ростом с июня, когда за одну неделю она подпрыгнула на 4,14%. Трейдеры обращаются к более надежным активам, уходя от рисковых настроений на фоне сохранения торговой напряженности между США и Китаем. Так, американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу о том, что США пока не готовы достичь торгового соглашения с Китаем, отметив при этом, что диалог продолжается.

"Есть опасения замедления роста мировой экономики, и торговые переговоры между США и Китаем идут не лучшим образом, золоту еще есть куда расти", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика ActivTrades Карло Альберто де Касы (Carlo Alberto De Casa).

В то же время аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg), чье мнение также приводит агентство, добавляет, что для того, чтобы достичь более высоких цен на золото, нужно больше негативных сюрпризов в экономической, финансовой и политической сферах, "если мы не увидим дальнейшей эскалации торговой напряженности, скорее всего, цены на золото окажутся под большим давлением".