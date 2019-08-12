МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в "красной зоне", мировые рынки оказались под давлением из-за продолжающихся рисков вокруг ситуации с торговыми отношениями США и Китая и их влияния на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37%, до 7226,72 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 5310,31 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 11679,68 пункта.

Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу о том, что США пока не готовы достичь торгового соглашения с Китаем, отметив при этом, что диалог продолжается. В начале августа Трамп заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов в год.

Американский банк Goldman Sachs в минувшие выходные снизил прогноз роста экономики США, предупредив, что не ждет заключения такого соглашения до президентских выборов в США в 2020 году. Банк считает, что риски рецессии американской экономики возрастают. Новости о рисках для американской экономики снизили интерес инвесторов к более рисковым активам, таким как акции. А Исследовательский институт Германии (IFO) в своем сообщении ранее в понедельник отметил, что торговый конфликт оказывает негативное влияние на развитие всей мировой экономики.

Повлияли на торги сегодня и корпоративные новости. Акции Tullow Oil подскочили в цене на 19,8% после того, как компания сообщила об обнаружении крупного нефтяного месторождения в Гайане. Бумаги технологической AMS AG потеряли 11,8% стоимости после того, как компания сообщила о намерении купить Osram Licht AG, предложив за 38,5 евро за акцию, что больше предложения Bain Capital Private Equity и Carlyle Group в 35 евро. Акции Osram, в свою очередь, подорожали на 10,4%.