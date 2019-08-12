МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро вечером в понедельник продолжает находиться в "красной зоне" на фоне общей негативной динамики курсов валют развивающихся рынков после неожиданных результатов предварительных выборов президента Аргентины.

Неуверенная динамика рынка нефти не дает повода для роста рубля, хотя повышение суверенного рейтинга РФ агентством Fitch отчасти компенсирует негативные факторы, добавляют эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию валютной сессии понедельника повышается на 20 копеек, до 65,48 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 73,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль снижается, отыгрывая сохранение низкого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках и в первую очередь — на развивающихся.

Ряд аргентинских банков подняли курс доллара к песо почти на 30% после итогов праймериз. По итогам обработки более чем 98% голосов на праймериз оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирал 47,65%, коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) — 32,08%. Такой большой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.

В августе прошлого года валютные кризисы в Турции и Аргентине произошли почти одновременно и были взаимосвязаны, что спровоцировало обвал валют развивающихся рынков, отмечают в связи с этим эксперты.

Кроме того, и западноевропейские индексы снизились сегодня на 0,1-1,6%, а американские фондовые фьючерсы теряют 1,3-1,6% на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях между США с Китаем. Американский президент Дональд Трамп сообщил о неготовности подписать торговое соглашение с Китаем, что усилило напряжение на рынках. Эксперты американского банка Goldman Sachs и вовсе полагают, что это вряд ли состоится раньше президентских выборов в США — в 2020 году.

Рынок нефти мало меняется, находясь около уровня 58,5 доллара после разнонаправленных колебаний в течение дня.

В итоге доллар и евро вечером повышаются против рубля на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется ниже отметки 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие дни определяющим фактором как для рубля, так и для мировых рынков останется динамика китайского юаня, который теперь является индикатором опасений инвесторов, связанных с внешнеторговой неопределенностью, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Скорее всего, курс предпримет попытку пробоя двухмесячной вершины, находящейся на отметке 65,7 рубля. Для евро аналогичным техническим препятствием росту является уровень 73,8 рубля", — оценил он.

Находясь под влиянием сезонных факторов и не имея поддержки для роста, завтра доллар будет торговаться в диапазоне 65,3-66 рублей, евро — 73,3-74 рубля, в свою очередь, считает Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал".