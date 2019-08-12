МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли 1,2-1,5% на фоне беспокойства инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем и беспорядков в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones снизился на 1,49%, до 25896,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,2%, до 7863,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,23%, до 2882,70 пункта.

Обеспокоенность инвесторов вызвали заявления президента США Дональда Трампа в пятницу, согласно которым Вашингтон пока не готов заключить с Пекином торговое соглашение. Трамп отметил при этом, что диалог продолжается.

Агентство Moody's в понедельник предупредило в своем отчете, что новые пошлины США на товары из Китая могут привести к замедлению темпов экономического роста обоих государств в 2020 году.

Помимо этого, банк Goldman Sachs в минувшие выходные снизил прогноз роста экономики США, предупредив, что не ждет заключения такого соглашения до президентских выборов в США в 2020 году. Кроме того, банк считает, что риски рецессии американской экономики возрастают.

Дефицит бюджета США в июле 2018-2019 финансового года составил 119,696 миллиарда долларов против дефицита в 8,477 миллиарда долларов в июне.

Следят инвесторы и за событиями в Гонконге, где с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек. В понедельник международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые устроили сидячую забастовку в аэропорту.

На этом фоне официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан заявил, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".