БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг /ПРАЙМ/. Аргентинский песо заметно отыграл утренний обвал по отношению к доллару, но падение на 20% на итогах президентских праймериз все равно остается самым серьезным за последние годы.

В понедельник утром национальная валюта резко ослабла на новостях о поражении на президентских праймериз команды действующего главы государства Маурисио Макри. Если с 9 по 11 августа доллар стоил 46-47 песо, то в начале дня 12 августа банки и обменники продавали доллары по 50 песо, а затем и по 60-64.

Примерно в середине дня песо постепенно начал отыгрывать позиции и к концу дня средний обменный курс в крупнейших банках страны (среди них Banco Nacion, Banco Ciudad, Banco Provincia) составлял уже 55-57 песо.

Такое падение национальной валюты было самым резким и глубоким за десять лет. Самое серьезное ослабление песо до сих пор наблюдалось в августе 2018 года, но тогда он упал с 31 до 39 песо за доллар за несколько дней, а не часов.

Во время праймериз 11 августа аргентинцы выбирали кандидатов, которые представят ту или иную партию на выборах президента, но по сути это был срез общественного мнения, позволяющий понять, кто из претендентов может победить в октябре. По итогам обработки 98,67% голосов оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирает 47,65%, коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) 32,08%.