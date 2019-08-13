МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют отрицательную динамику во вторник на фоне сохранения напряжения в Гонконге, вызванного очередной волной протестов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,74% — до 2794,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 1495,02 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,86% — до 25345,65 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,17% — до 20442,47 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,65%, до 1929,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,4%, до 6563,9 пункта.

Давление на индексы оказывают массовые протесты в Гонконге против внесения поправок в закон об экстрадиции. В понедельник международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за сидячей забастовки антиправительственных демонстрантов в аэропорту. Во вторник администрация аэропорта заявила, что все силы направлены на налаживание работы, но отметила, что планируется больше протестов.

На этом фоне официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан заявил, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".

Как отмечает управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, использование термина "терроризм" вызвало "волну неприятия риска на мировых рынках".

Кроме того, инвесторы по-прежнему отказываются от рисковых активов на фоне эскалации затянувшегося торгового конфликта между США и КНР. Трейдеры продолжают отыгрывать заявление американского президента Дональда Трампа относительно отсутствия готовности к заключению торгового соглашения. "Мировая экономика находится под угрозой, но надеется на позитивные изменения, одновременно готовясь к худшему", — отметил в докладе старший стратег Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан (Vishnu Varathan), чье мнение приводит Ассошиэйтед Пресс.