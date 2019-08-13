МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет к основным мировым валютам в рамках коррекции после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижается до 1,1189 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1212 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 105,42 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,29 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,2%, до 97,58 пункта.

Курс доллара перешел к росту после падения, вызванного ростом торгового напряжения между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что американская сторона не готова заключить торгового соглашения с этой страной.

Участники торгов также отыгрывают неоднозначные данные, опубликованные министерством финансов США в понедельник. Согласно отчету, дефицит бюджета страны в июле увеличился до 119,696 миллиарда долларов в сравнении с 8,477 миллиарда долларов в прошлом месяце. Тем не менее, показатель оказался чуть лучше прогноза аналитиков, которые ожидали более высокого показателя в 120 миллиардов долларов.

Инвесторы теперь ожидают статданные об инфляции в США в июле. Аналитики прогнозируют ускорение инфляции в годовом выражении до 1,7% и до 0,3% в месячном. В июне показатели составили 1,6% и 0,1% соответственно.