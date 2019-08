МОСКВА, 13 авг — Dow Jones. Снижающиеся процентные ставки, страхи насчет замедления мировой экономики и беспорядки в азиатском финансовом центре, Гонконге, в текущем месяце оказывают давление на акции банков.

В понедельник финансовый сектор показал худший результат в составе S&P 500, снизившись на 1,9%. В числе аутсайдеров оказались бумаги Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc., подешевевшие на 2,7%, 2,4% и 2,7% соответственно.

Акции банков держались до конца июля, однако 1 августа начали дешеветь – после того, как президент Трамп неожиданно пригрозил ввести новые пошлины на китайский импорт. Это спровоцировало масштабную волну продаж и укрепило уверенность в том, что ФРС США продолжит снижать процентные ставки, чтобы защитить экономический рост в стране.

Снижение процентных ставок – негативный фактор для банков, поскольку они станут меньше зарабатывать на кредитовании, хотят этот эффект, возможно, смягчится за счет того, что снижение ставок станет стимулом для экономического роста.

Пока инвесторы, вкладывающие в банковский сектор, не рассчитывают на восстановление. Индекс KBW Nasdaq Bank упал с начала месяца на 9,4%, в то время как индекс S&P 500 снизился на 3,3%.

"Если ставка в сентябре будет снижена (на половину процентного пункта), 4-й квартал станет для этого сектора особенно слабым", – предупредили в пятницу аналитики UBS Group AG.

Они также добавили, что акции банков могут вновь стать привлекательными к середине 2020 года, если к тому моменту доходность прекратит падать.

Еще пессимистичнее для банков США выглядит перспектива отрицательной доходности. Как правило, банки инвестируют значительные средства в гособлигации. Однако по всему миру гособлигации более чем на 15 трлн долларов имеют отрицательную доходность – то есть, покупатели этих бондов фактически доплачивают правительствам за хранение своих денег, вместо того, чтобы получать доход. Это происходит в Германии, Дании и других европейских странах, и не случайно акции европейских банков за последний год сильно подешевели.

До недавнего времени казалось, что в США отрицательная доходность вряд ли установится. Однако после значительного падения доходности гособлигаций США, произошедшего на прошлой неделе, некоторые инвесторы опасаются, что это может произойти.

— Автор Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ