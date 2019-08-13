МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро днем во вторник умеренно снижается на фоне негативной внешней конъюнктуры, включающей в себя политические и финансовые риски после праймериз в Аргентине.

Сползание рынка нефти поддерживает негативный фон для курса рубля, хотя российская валюта демонстрирует определенную устойчивость к внешнему негативу, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск повышается на 20 копеек, до 65,60 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 73,56 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Рубль отыгрывает падение спроса на активы развивающихся рынков на фоне обвальной динамики в Аргентине.

Она стала реакцией на праймериз 11 августа, во время которых аргентинцы выбирали кандидатов от той или иной партии на выборах президента страны, но по сути это был срез общественного мнения, позволяющий понять, кто из претендентов может победить в октябре. По итогам обработки 98,67% голосов оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирает 47,65%, коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) — 32,08%.

Оппозиционный кандидат представляет популистскую партию, которая у инвесторов ассоциируется с долговыми проблемами и недружественной для рынка экономической политикой, отмечают аналитики компании "ВТБ Капитал".

Фондовый индекс Аргентины S&P Merval Argentina упал на торгах понедельника почти на 39%, национальная валюта песо при этом подешевела за день на 14,5% к доллару, хотя в течение дня обваливалась и на 29%. 5-летние CDS (credit default swap — страховка от дефолта) на Аргентину взлетели с 1000 до 1860 пунктов, а евробонды Аргентины в моменте стоят 60% от номинала и дают доходность 35% годовых в долларах, но желающих покупать немного, отметил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

В свою очередь, западноевропейские индексы и американские фондовые фьючерсы теряют сегодня 0,1-0,7% на фоне слабой макроэкономической отчетности еврозоны.

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе резко упал — до минус 44,1 пункта. В прошлом месяце показатель составил 24,5 пункта. Индекс текущих экономических условий в стране также упал до минус 13,5 пунктов в сравнении с июльским показателем в минус 1,1 пункта.

Рынок нефти снижается на 0,2%, в район 58,4 доллара за баррель сорта Brent, что добавляет давления на курс российской валюты. Игроки нефтяного рынка обратили внимание на новый прогноз минэнерго США, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в сентябре вырастет по сравнению с августом на 85 тысяч баррелей, до 8,768 миллиона баррелей в день, или на 1,1%.

В итоге доллар и евро повышаются против рубля на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти колеблется ниже отметки 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Инвесторы продолжают избегать вложений в рискованные активы, а валюты развивающихся рынков снова дешевеют, рассуждает Юрий Попов из Sberbank Investment Research. Курс доллара вернулся к уровням сопротивления в диапазоне 65,6-65,7 рубля, и если ему удастся их пробить, можно будет ожидать стабилизацию курса выше отметки 66 рублей, оценил он.

"В этом случае обменному курсу будет значительно сложнее вернуться к отметке 65 рублей за доллар до конца августа, даже если ФРС США продемонстрирует очень мягкий настрой. Впрочем, есть некоторая вероятность, что сегодня рубль проявит устойчивость, поскольку валюты развивающихся рынков дешевеют не так резко, как вчера", — сказал Попов.

"Ближе к вечеру, после открытия торгов в США, можно ожидать спроса на иностранную валюту на общую сумму около 1,5 миллиардов долларов в связи с выплатой дивидендов держателям депозитарных расписок "Газпрома". Впрочем, не исключено, что такой спрос проявится только завтра. В любом случае эта сумма достаточно велика, чтобы пара курс все же пробил указанные выше уровни сопротивления, если спрос на риск останется низким и продолжится ослабление валют развивающихся рынков", — отмечает он.

Курсу пока удается удерживаться в диапазоне 65-65,5 рубля за доллар, несмотря на вновь падающую нефть и перешедшие к снижению котировки ОФЗ, однако вероятность выхода курса наверх возрастает, драйверы для этого постепенно появляются, также рассуждает Сергей Гайворонский из компании "БКС Брокер".

"Пока курс регулярно "прокалывает" верхнюю границу указанного диапазона и разворачивается вниз возле отметки 65,7 рубля за доллар. В то же время прорыв отметки 65,7 рубля за доллар может стать сигналом для начала движения курса к 67 рублям", — оценил он.