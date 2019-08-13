События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 августа
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (август)
|-4,1%
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2019)
|0,5%
|0,5%
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль)
|5,8%
|5,8%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль)
|6,3%
|5,8%
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,1%
|
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2019)
|0,6%
|-0,3%
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,4%
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|-0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль)
|-0,2%
|-0,2%
|10:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2%
|1,9%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|-0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г)
|1,9%
|1,8%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль)
|-1,4%
|0,5%
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,3%
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|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,2%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2019)
|1,1%
|1,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|0,9%
|-1,4%
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,4%
|
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль)
|-0,7%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль)
|-0,9%
|0%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,385 млн барр
|-2,761 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,504 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Интер РАО — телеконференция менеджмента
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ОГК-2 — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв2019
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|RUB
|VEON — закрытие реестра для див-дов за 1П2019
|$0,12 (1П2018) + $0,17 (фин2018) — див-д 2018
|$0,13 (1П2019, утверждено СД) — див-д 2019
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — крайний срок предъявления акций к выкупу (по решению ВОСА от 25.06.2019 об уменьшении УК путем гашения ао в кол-ве 35 млн шт., 16.07.2019-14.08.2019)
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|цена выкупа: 5450 руб (ао)
https://1prime.ru/Financial_market/20190813/830234764.html