МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются, при этом рост котировок достигал 3% после сообщения о том, что Вашингтон отложил введение пошлин на товары из КНР до декабря, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.01 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,07%, до 60,37 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,71%, до 56,42 доллара за баррель, ранее рост показателя также превышал 3%. Днем обе котировки снижались.

Ранее во вторник США отложили введение пошлин на китайские товары до 15 декабря. О намерении Вашингтона с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов в начале августа сообщил президент США Дональд Трамп. Ослабление рисков вокруг торговли Вашингтона и Пекина снижет опасения по спросу на нефть, что поддерживает котировки.