МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рубль перешел к росту на фоне скачка цен на нефть более чем на 3% — выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.01 мск снижался на 3 копейки — до 65,37 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 73,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в течение торгов вторника доллар повышался до 65,88 рубля, евро — до 73,89 рубля (максимумов с мая и апреля соответственно).

Стоимость нефти растет на 3% — до 60,3 доллара за баррель сорта Brent.

Поводом для скачка цен на нефть и курса рубля стали новости о том, что США отложили введение пошлин на китайские товары до 15 декабря.