МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций после заметной просадки в первой половине дня вышел в плюс на фоне отскока нефти более чем на 3% и укреплении курса рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.08 мск рос на 0,05% — до 2691,15 пункта, индекс РТС — на 0,28%, до 1297,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 9 копеек — до 65,32 рубля, курс евро – на 26 копеек, до 73,09 рубля. Таким образом, рубль полностью компенсировал предыдущие дневные потери.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,63% — до 60,11 доллара за баррель (уже подскакивал до 60,55 доллара за баррель).

Поводом для скачка цен на нефть и курса рубля стали новости о том, что США отложили введение пошлин на китайские товары до 15 декабря.