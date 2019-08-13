МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рубль наращивает темпы роста, доллар уже опускался ниже 65 рублей на фоне роста цен на нефть на 4%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.39 мск снижался на 33 копейки — до 65,07 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 72,82 рубля. Доллар во вторник уже опускался до 64,89 рубля, евро — до 72,5 рубля, обновив минимумы с 5 августа.

Стоимость нефти растет на 4,1% — до 60,98 доллара за баррель сорта Brent.

Поводом для скачка цен на нефть и курса рубля стали новости о том, что США отложили до 15 декабря введение новых пошлин на китайские товары.

Ранее в течение торгов вторника доллар повышался до 65,88 рубля, евро — до 73,89 рубля (максимумов с мая и апреля соответственно).

Несмотря на позитивные новости по американо-китайским торговым отношениям, сдерживающими факторами для рубля остаются политические риски в Аргентине и Гонконге, а также замедление мировой экономики, считает эксперт "БКС брокер" Иван Копейкин. "Поэтому сильные курсовые движения российской валюты в ближайшее время маловероятны. Скорее всего, курс продолжит колебаться в диапазоне 64,8-66 рублей за доллар и 72,5-74 рубля за евро", — оценил он.

Долларовым "быкам" в очередной раз не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 65,5 рубля, что открыло бы им дорогу в район 67 рублей, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В текущей ситуации можно ожидать полноценных попыток американской валюты пробить вниз поддержку на отметке 65 рублей, после чего может начаться волна закрытия спекулятивных длинных позиций по доллару, говорит он. Это будет способствовать коррекционному снижению доллара, целью может выступить поддержка на уровне 64 рубля, полагает Зварич.