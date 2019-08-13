МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,36% — до 2680,12 пункта, индекс РТС вырос на 0,29% — до 1297,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.26 мск снижался на 50 копеек — до 64,91 рубля, курс евро – на 83 копейки, до 72,52 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 4,66% — до 61,3 доллара за баррель.

"Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 4% и поднялся выше 60 долларов за баррель. Также "быков" поддержала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,6%", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Скачок цен на нефть во второй половине дня и позитив на мировых биржах связаны с новостями об отсрочке до середины декабря очередных импортных пошлин США на китайские товары. Ранее США анонсировали введение новых пошлин с сентября.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста по итогам торгов — бумаги "Лензолота" (префы подскочили на 8,58%, обыкновенные акции – на 13,51%).

Также в лидерах акции ОГК-2 (+3,13%), "Мосэнерго" (+1,67%), ТМК (+1,02%), депозитарные расписки "Ленты" (+0,88%), акции "Яндекса" (+0,75%), "Магнита" (+0,75%) и "Роснефти" (+0,72%).

Среди аутсайдеров – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,78%), "Алросы" (-3,17%), ММК (-2,72%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,57%), а также акции Polymetal (-2,47%), АФК "Система" (-2,46%) и "Северстали" (-1,61%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Говорить о возобновлении краткосрочного роста на рынке до преодоления отметок 2710 пунктов и 1315 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС преждевременно – индексы остаются под среднесрочным давлением, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"На мировых фондовых площадках настроения во вторник пошли на улучшение ввиду смягчения торговой позиции США. Вопрос импортных пошлин сейчас стоит как никогда остро, но настроения КНР и США также переменчивы, в связи с чем отскок наверх может оказаться краткосрочным", — добавила она.

"Завтра, 14 августа, торговля пройдет в диапазоне 2630-2690 пунктов для Московской биржи", — прогнозирует Андрей Хохрин из "Иволга Капитал".