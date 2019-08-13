МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США выросли во вторник на 1,4-1,95% на новостях о том, что страна откладывает до 15 декабря введение новых пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 1,44% — до 26279,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,95%, до 8016,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,48%, до 2926,32 пункта.

Ранее во вторник торгпред США сообщил, что Вашингтон откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. Президент США Дональд Трамп позже объяснил отсрочку нежеланием нанести ущерб американским покупателям перед Рождеством.

В начале августа Трамп объявил о намерении Вашингтона с сентября ввести пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.

Фьючерсы на нефть WTI во вторник поднялись на решении отложить ввод пошлин на 3,91%, до 57,08 доллара за баррель. Бумаги Apple подорожали на этих новостях на 4,23%, Best Buy – на 6,47%.

"Эти события умеренно позитивны, особенно с учетом последнего шквала негативных новостей. Но мы предостерегаем то того, чтобы рассматривать отсрочку по тарифам чем-то большим, нежели попыткой частично защитить американских потребителей в праздничный сезон", — приводит агентство MarketWatch слова аналитика в Compass Point Исаака Болтански (Isaac Boltansky).

Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику: потребительские цены в США в июле выросли на 1,8% в годовом выражении, а в месячном — на 0,3%, хотя аналитики ожидали роста показателя до 1,7% в годовом выражении. В месячном выражении показатель совпал с прогнозами.