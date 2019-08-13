БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг /ПРАЙМ/. Аргентинский песо немного укрепился к доллару, частично отыграв утреннее падение, продолжающееся второй день подряд после праймериз, на которых проиграла команда действующего президента.

В понедельник утром национальная валюта ослабла почти на 30% — если с 9 по 11 августа доллар стоил 46-47 песо, то в начале дня 12 августа банки и обменники продавали доллары по 50 песо, а затем и по 60-64. Примерно в середине дня песо постепенно начал отыгрывать позиции, и к концу дня средний обменный курс в крупнейших банках страны составлял уже 55-57 песо.

Утром 13 августа крупнейший госбанк Аргентины Banco Nacion ухудшил почти на 11% обменный курс нацвалюты – доллар стоил 61 песо, его примеру последовали другие кредитные учреждения и обменники.

Вечером во вторник обменный курс в среднем составлял 58 песо – на уровне, который установил Banco Nacion. В их числе Banco Ciudad, Banco Provincia, многие региональные кредитные организации. Ряд крупных обменных пунктов Буэнос-Айреса предлагали доллар даже по 56 песо.

Во время праймериз 11 августа аргентинцы выбирали кандидатов, которые представят ту или иную партию на выборах президента, но по сути это был срез общественного мнения, позволяющий понять, кто из претендентов может победить в октябре. По итогам обработки 98,67% голосов оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирает 47,65%, коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) 32,08%.