БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг /ПРАЙМ/. Рост ведущего индекса аргентинской биржи Merval по итогам торгов во вторник вырос на 10,22% — до 30344,56 пунктов после обвала в понедельник, свидетельствуют данные биржи.

Утром во вторник он рос на 9,50% — до 30145,79 пункта.

Накануне Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27529,38 пункта.

Обрушение биржи произошло на фоне итогов праймериз, где левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирает пока 47,65%, а коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) — 32,08%. Такой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.