МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду в рамках коррекции после скачка на 4% днем ранее, а также на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,08% — до 60,64 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,33%, до 56,35 доллара за баррель.

Помимо коррекционных настроений давление на рынок оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданное выросли на 3,7 миллиона баррелей после снижения на 3,4 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,775 миллиона баррелей.

В ходе торгов вторника стоимость обеих марок нефти подскакивала на 4%. Поводом для такой динамики стали новости вокруг торговых отношений между США и КНР. Торгпред США объявил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. В начале августа президент США Дональд Трамп объявил, что 10-процентные пошлины вводятся с 1 сентября на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

"Данное заявление помогло убрать с рынка часть пессимизма в отношении спроса на нефть и торговой войны", — сказал агентству Блумберг президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch).