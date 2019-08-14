МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду на фоне новостей об отсрочке введения США пошлин на некоторые китайские товары, однако сохранение внешнеполитических опасений продолжает поддерживать спрос на драгметалл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,15 доллара, или на 0,27%, до 1509,95 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,249%, до 16,902 доллара за унцию.

В среду инвесторы продолжают отыгрывать решение США отложить до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары. Предполагалось, что они начнут действовать с 1 сентября на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов в год. Эта новость способствует росту спроса на рисковые активы и снижению — на более надежные, к которым относится и золото.

Экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma) сказал агентству Рейтер, что ослабление внешнеторговых опасений "дало некоторую надежду, что поддержало фондовые рынки, и на этом фоне цены на золото немного снижаются".

В то же время поддержку интереса инвесторов к драгметаллу оказывает политическая нестабильность в Гонконге, где с начала июня продолжаются масштабные протесты. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.