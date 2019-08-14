МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале дня умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов после значительного укрепления во вторник, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды растет на 9 копеек – 65,02 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 72,69 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent после роста во вторник корректируется вниз на 1% — до 60,69 доллара за баррель.