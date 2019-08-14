МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду опускаются, инвесторы обеспокоены слабыми статданными по Китаю и еврозоне, что вызывает у них опасения за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,38%, до 7223,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,78%, до 5321,45 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 11653,16 пункта.

Негативная статистика по еврозоне, Германии и Китаю обеспокоила инвесторов, что сдерживает торги региона. Так, промпроизводство еврозоны в июне в месячном выражении упало на 1,6% при прогнозе в 1,4%, в годовом — на 2,6% при ожидании снижения на 1,2%. Промышленное производство Китая в июле выросло самыми слабыми темпами с 2002 года, данные по розничной торговле КНР также оказались хуже прогноза. ВВП Германии во втором квартале, по первой оценке, показал снижение к первому кварталу на 0,1%, что оказалось в рамках прогноза.

На рынках сохраняются и опасения по мировой торговле. Во вторник торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары. Аналитики предупредили, что позитивная реакция на отсрочку пошлин может носить краткосрочный характер. По словам президента США Дональда Трампа, решение отложить введение новых пошлин на товары из Китая было принято, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.

Несколько поддерживает FTSE 100 удорожание акций страховой корпорации Admiral Group на 5% после выхода сильной финотчетности. Так, прибыль компании до налогообложения за первое полугодие выросла на 4% в годовом выражении, до 220 миллионов фунтов.

Дополнительное давление на британский индекс оказывает укрепление курса фунта стерлингов к доллару на 0,2% после выхода статистики. Так, инфляция в Великобритании в июле в годовом выражении составила 2,1% после 2% в июне, хотя ожидалось ее замедление до 1,9%. Удорожание национальной валюты негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, так как это снижает их доход в фунтах.