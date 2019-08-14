МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля днём в среду отступает в парах с долларом и евро вслед за нефтью, спустившейся в район 60,3 доллара за баррель по марке Brent после значительного роста во вторник, отмечают эксперты.

Дополнительный спрос на иностранную валюту можно ожидать в связи с выплатой дивидендов держателям депозитарных расписок "Газпрома", также полагают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.03 мск среды растёт на 39 копеек, до 65,32 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 73,03 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,53% — до 60,36 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

"Деэскалация торговой войны временно снижает давление на рубль, который вчера до появления новостей об отсрочке тарифов (на китайский импорт в США — ред.) заметно слабел в ходе американской торговой сессии на сохраняющихся опасениях приближающейся рецессии", — комментируют аналитики Нордеа-банка.

"Перенос сроков повышения пошлин дает рублю временную передышку, снижая угрозу резкого ослабления в тренде с прочими рисковыми активами. Вероятность такого развития событий в последние дни нарастала в свете усугубляющихся опасений относительно приближающейся рецессии в США", — добавляют они.

В то же время они считают, что отсрочка по тарифам вряд ли станет поводом для устойчивого оптимизма в рубле. "Для его возникновения необходима более мягкая риторика от ФРС в ответ на ухудшение экономической конъюнктуры в США", — уверены аналитики.

"Цена нефти Brent снижается в среду утром после 4,7% роста, до 61,5 доллара, накануне, торгуется в районе 60,5 доллара за баррель. Сообщение о решении США отсрочить тарифы на импортируемую китайскую продукцию поддержало котировки вчера. При этом еженедельные данные от Американского института нефти (API), опубликованные вчера вечером, снизили оптимизм инвесторов", — говорит Андрей Кадулин, аналитик банка "Санкт-Петербург".

Данные API показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 3,7 миллиона баррелей после снижения на 3,4 миллиона неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит об их снижении на 2,775 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня можно ожидать дополнительного спроса на иностранную валюту в размере 1,5 миллиарда долларов в связи с выплатой дивидендов держателям депозитарных расписок "Газпрома" — Bank of New York, который является депозитарием акций российской корпорации, пока не сообщал о завершении этой транзакции. Следовательно, в среду рубль может снова подешеветь до 65,7 за доллар, хотя вечером его курс, вероятно, вернется на уровни около 65,3-65,4", — считают аналитики "Сбербанка КИБ".

Кадулин считает, что возможности для укрепления рубля ограничены влиянием фундаментальных факторов (сезонное ослабление сальдо текущего счета платежного баланса и ежедневные покупки ЦБ РФ для Минфина), а риски дальнейшей девальвации связаны с внешними факторами (обострение торговых войн, снижение интереса к рисковым активам).

Александр Осин из ИК "Фридом Финанс" полагает, что ситуация на рынке, возможно, несколько улучшится в ближайшие дни для рисковых инвестиций.

"Однако уровень рыночных опасений все еще высок, к тому же в июльских итогах заседания Банка России содержится повышение проинфляционных оценок, в то время как ЕЦБ и ФРС в прошлом месяце обозначили меры по сглаживанию инфляционных рисков в своих экономиках с помощью мер монетарного стимулирования. На этом фоне для возобновления отмечавшегося в первом полугодии повышения курса рубля необходимой представляется сравнительно более весомое позитивное движение российских финансовых и мировых товарных рынков", — считает он.

На текущую неделю эксперт ожидает некоторого ослабления курса российской валюты. "Однако сегодня технические факторы, как представляется, уже ограничивают дальнейшее краткосрочное повышение курса пары доллар-рубль. Сегодняшний целевой диапазон для курса пары доллар-рубль составляет 64,8-65,3 рубля за доллар", — заключает аналитик.